Çankaya\'da otomobilin tekeri yerinden çıktı

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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde trafikte ilerleyen otomobilin tekerinin yerinden çıktığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Söğütözü Mahallesi Beştepe Caddesi'nde meydana geldi. Beştepe Mahallesi yönüne giden 06 BSJ 224 plakalı otomobilin sol ön tekeri yerinden çıktı. Sürücü otomobili kontrollü şekilde durdururken; teker başka araçlara ve yayalara çarpmadan yuvarlanarak yaklaşık 100 metre gitti. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olay geçen hafta TIR'ın kopan tekerinin Berra Erarslan'a (18) çarpıp, ölümüne neden olduğu kazayı hatırlattı.

'LASTİK DEĞİŞİMİNDEN SONRA OLDU'

Otomobilin sahibi Fatih Seyran, aracı üniversite öğrencisi oğlunun kullandığını belirterek, "Oğlum yolda giderken bir anda gürültü çıkmaya başlıyor ve çok yavaşlıyor. Sonra lastik köprünün altına fırlıyor gidiyor, arabada yola oturuyor. Allah'a binlerce kez şükür yavaş giderken oluyor. Büyük bir faciadan döndük. 3-4 gün önce sıfır yazlık lastik aldık. O değişimden sonra oldu. Muhtemelen bijonları düzgün sıkmadılar. Yoksa mümkün değil. Bu bir ders olsun, dikkatli olalım. Ailece 120-130 kilometre hızla giderken olsa büyük bir facia olur. Lastik değişiminde yeni bir düzenleme gelmesi gerekiyor" dedi.