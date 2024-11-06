Çankaya\'da Ozanlar Günü Etkinliği Düzenlendi

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin Ozanlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, Halk Ozanları Kültür Derneği (Ozan-Der) ile Anadolu Halk Ozanları Kültür ve Dayanışma Derneği (An-Der) üyeleri deyişler ve türküler seslendirdi.

Modern ozanlar ve aşıklar, Ozanlar Günü'nde Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde sahne aldı. Etkinlikte, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları İrfan Alkan ve Aydın Özsoy da türküseverleri yalnız bırakmadı.

Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte, Ozan-Der ile An-Der başkanı ve üyeleri, deyişlerini ve türkülerini seslendirdi.