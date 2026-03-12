Çankaya Belediye Başkanı Güner, Rumeli ve Balkan Derneklerini İftarda Konuk Etti - Son Dakika
Çankaya Belediye Başkanı Güner, Rumeli ve Balkan Derneklerini İftarda Konuk Etti

12.03.2026 10:53
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, düzenlediği iftar programında Rumeli ve Balkan derneklerini konuk ederek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Güner, Ulu Önder Atatürk'ü de anarak, onun mirasının günümüzdeki önemini dile getirdi.

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen iftar programında, Rumeli ve Balkan derneklerini konuk etti.

Başkan Güner ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına, Tekirdağ Gelişim Derneği, Edirne Kültür ve Dayanışma Derneği, Avrupa Gazeteciler Derneği, Trakyalılar Vakfı, Anadolu Balkan Spor Kulübü, Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Fevziye Bosna Hersek Sancak Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri katıldı.

Rumeli ve Balkanların yalnızca bir coğrafya olmadığını, ortak tarih ve kültürün önemli bir parçası olduğunu vurgulan Güner, "Rumeli ve Balkan diyarı bizim için sadece bir coğrafyadan ibaret değil ortak tarihimizin, kültürel değerlerimizin ve birlikteliğimizin önemli bir parçasıdır. Aynı yemekleri, aynı sanatı ve aynı müziği paylaşmamız; hayata benzer pencerelerden bakmamız bizi birbirimize daha da yakınlaştırıyor. Ancak bu milletin en büyük ortak noktası, sizlerin de hemşerisi olan ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onu saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Atatürk minnetle anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğünün yalnızca 100 yıl önce yaptıklarından değil, bugün Türkiye'nin dört bir yanında yaşananlardan daha iyi anlaşıldığını kaydeden Güner, "Ortadoğu'nun savaş ve çatışmalarla sarsıldığı bir dönemde, onun kurduğu Cumhuriyet'in kıymeti ve önemi bir kez daha ortaya çıkıyor" dedi.

Birlik ve beraberliğin, kardeşlik ve dayanışmanın ayı ramazan ayında bir arada olmanın önemine değinen Güner, "Biz Çankaya'da yılın her günü sosyal belediyeciliği, dayanışmayı, paylaşmayı, birlikteliği yaşatıyoruz. Rahmetli Belediye Başkanımız Ali Dinçer'den bu yana her yaştan yurttaş için halkçı belediyeciliği yaşatıyoruz. Çarşıda, pazarda, sokakta halkımızla daima kol kolayız" diye konuştu.

