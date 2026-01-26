Çankaya Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti - Son Dakika
Çankaya Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

26.01.2026 10:23  Güncelleme: 11:47
Çankaya Belediyesi, Karapınar Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde ücretsiz diyetisyen hizmeti sunmaya başladı. Bu hizmet, vatandaşlara sağlıklı beslenme konusunda profesyonel destek sağlarken, ekonomik açıdan da önemli bir katkı sunuyor.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Karapınar Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde ücretsiz diyetisyen hizmeti vermeye başladı.

Çankaya Belediyesi, toplum sağlığını önceleyen çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Karapınar Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde ücretsiz diyetisyen hizmeti hayata geçirildi.

Belediye tarafından başlatılan hizmet ile sağlıklı beslenme konusunda profesyonel destek almak isteyen vatandaşlar, özel polikliniklerde oldukça yüksek ücretlerle sunulan diyetisyen hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Uygulama, hem sağlık hem de ekonomik açıdan ilçe halkına önemli bir katkı sağlayacak.

Karapınar Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde görev yapan diyetisyen tarafından vatandaşlara kişiye özel sürdürülebilir beslenme danışmanlığı hizmeti sunuluyor. Bu kapsamda bireylerin yaşam tarzı, sağlık durumu ve ihtiyaçları dikkate alınarak uzun vadede uygulanabilir ve kalıcı beslenme alışkanlıkları kazandırılması hedefleniyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen bu hizmetin koruyucu sağlık hizmetleri açısından da önem taşıyor.

Vatandaşlar, Karapınar Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde sunulan ücretsiz diyetisyen hizmetinden faydalanmak için 0312 458 89 00/1185 numaralı telefonu arayarak doğrudan diyetisyene ulaşabilecek ve randevu alabilecek.

Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesindeki hizmetlerin gelecek dönemde çeşitlendirilerek artırılacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA

