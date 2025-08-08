Çankaya\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Kızılay Mahallesi Konur Sokak'taki 4 katlı binanın 2'nci katında bulunan boş dairede çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina ve altındaki dükkan tedbir amaçlı boşaltılırken, yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
