Çankaya\'daki Yangında Tutuklu Sayısı 4\'e Yükseldi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 12 Temmuz'da 26 katlı binada çıkan, 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yapı denetim şirketi sahibi Y.S.K. tutuklandı. Daha önce de 3 kişinin tutuklandığı olayla ilgili soruşturmada böylece tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Olay, 12 Temmuz'da Çankaya ilçesindeki Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 26 katlı binada meydana geldi. Binada çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3,5 aylık oğlu Aras ile sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, binada yapılan teknik incelemede; yangının başladığı şaft kısmında kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standara uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı belirlendi. Ayrıca şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olmasının, yangının kısa sürede bina içine yayılmasına neden olduğu tespit edildi.

TUTUKLU SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında, bilirkişi raporları doğrultusunda yangında kusurlu oldukları değerlendirilen; şüphelilerden yapı müteahhitleri B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K., çıkarıldıkları mahkemece 16 Temmuz'da tutuklandı. Soruşturma kapsamında yapı denetim şirketi sahibi Y.S.K da gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yapı denetim şirketi sahibi şüpheli Y.S.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.