Çankaya Evleri'nden Üreten Eller Pazarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankaya Evleri'nden Üreten Eller Pazarı

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri'nde eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri, Uğur Mumcu Parkı'nda kurulan 'Üreten Eller Pazarı'nda satışa sunulacak.

04.06.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri'nde yıl boyu eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri, 8-9 Haziran'da Uğur Mumcu Parkı'nda kurulacak 'Üreten Eller Pazarı'nda satışa sunulacak. Pazarda, 27 Çankaya Evi'nde eğitim alan 260 kursiyer için stant kurulacak.

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri'nde yıl boyu eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri, bu hafta sonu kurulacak 'Üreten Eller Pazarı'nda Başkentlilerin beğenisine sunulacak. 8-9 Haziran'da Çukurambar Öğretmenler Caddesi'nde bulunan Uğur Mumcu Parkı'nda açılacak pazarda, kursiyerlerin ürünleri yer alacak. Kendi üretimini gelire dönüştürecek 260 Çankaya Evi kursiyeri, takıdan seramiğe resimden örgü oyuncaklara kadar ürettiği çok sayıda ve çeşitli ürünlerini satışa sunacak.

Çankaya Evi'nden pazara

Çankaya Evleri'nde ekim ayında başlayan eğitimler, yıl sonu sergileri ve Üreten Eller Pazarı ile meyvelerini topluyor. Her yaştan Çankayalının büyük ilgi gösterdiği eğitimlerde, el sanatları, dikiş, resim, seramik, rölyef, takı tasarım, amigurimi oyuncak gibi çeşitli kurslar bulunuyor. Ürettiklerini sergileyen ve belediyenin düzenlediği pazarda satışa sunma imkanı bulan kursiyerler, ürettiklerini gelire dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Uğur Mumcu, Çankaya, Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Evleri'nden Üreten Eller Pazarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler
10:42 Şanlıurfa’da milyonluk vurgun Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar Şanlıurfa'da milyonluk vurgun! Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
11:13 Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
11:01 Bahçeli, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 12:10:22. #1.13#
SON DAKİKA: Çankaya Evleri'nden Üreten Eller Pazarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement