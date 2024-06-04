Çankaya Evleri'nden Üreten Eller Pazarı

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri'nde yıl boyu eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri, 8-9 Haziran'da Uğur Mumcu Parkı'nda kurulacak 'Üreten Eller Pazarı'nda satışa sunulacak. Pazarda, 27 Çankaya Evi'nde eğitim alan 260 kursiyer için stant kurulacak.

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri'nde yıl boyu eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri, bu hafta sonu kurulacak 'Üreten Eller Pazarı'nda Başkentlilerin beğenisine sunulacak. 8-9 Haziran'da Çukurambar Öğretmenler Caddesi'nde bulunan Uğur Mumcu Parkı'nda açılacak pazarda, kursiyerlerin ürünleri yer alacak. Kendi üretimini gelire dönüştürecek 260 Çankaya Evi kursiyeri, takıdan seramiğe resimden örgü oyuncaklara kadar ürettiği çok sayıda ve çeşitli ürünlerini satışa sunacak.

Çankaya Evi'nden pazara

Çankaya Evleri'nde ekim ayında başlayan eğitimler, yıl sonu sergileri ve Üreten Eller Pazarı ile meyvelerini topluyor. Her yaştan Çankayalının büyük ilgi gösterdiği eğitimlerde, el sanatları, dikiş, resim, seramik, rölyef, takı tasarım, amigurimi oyuncak gibi çeşitli kurslar bulunuyor. Ürettiklerini sergileyen ve belediyenin düzenlediği pazarda satışa sunma imkanı bulan kursiyerler, ürettiklerini gelire dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.