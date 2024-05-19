Çankaya Gençlik Festivali'nde Zakkum ve Aleyna Tilki sahne aldı - Son Dakika
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Çankaya Gençlik Festivali'nde Zakkum ve Aleyna Tilki sahne aldı

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Çankaya Gençlik Festivali ile kutluyor. Festivalin dün akşamki konukları da Zakkum ve Aleyna Tilki oldu. Festival kapsamında hazine avı, dans gösterileri, sanat atölyeleri ve e-spor etkinlikleri düzenlendi.

19.05.2024 11:57
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı "Çankaya Gençlik Festivali" ile kutluyor. Festivalin dün akşamki konukları da Zakkum ve Aleyna Tilki oldu.

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kentin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle kutluyor. "Çankaya Gençlik Festivali" kapsamında düzenlenen kutlamalarda ilk gün hazine avı, dans gösterileri, sokak turnuvaları, sanat atölyeleri ve e-spor etkinlikleri ile tüm ilçede bayram coşkusu yaşandı. Akşam saatlerinde ise Ankara'nın sevilen gruplarından Zakkum, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda sahne alırken; genç yıldız Aleyna Tilki Anıt Park'ta düzenlenen konserde Başkentli gençlerle buluştu.

Çankaya Belediye Başkanı Başkan Hüseyin Can Güner, her iki konsere de katılarak, vatandaşların bayramını kutladı. Güner, şunları söyledi:

"105 yıl önce Samsun'a bir adım atıldı ve bu adım bir ülkenin bir ulusun kaderini değiştirdi. Yıllar süren savaşların ardından tükenme noktasına gelmiş, her türlü emperyalist güce karşı yılmadan direnen bir ulusun yeniden ayağa kalktığı gün bugün. Ne mutlu ki, 105 yıl sonra bugün yine mutluyuz, kıvançlıyız ve gelecekten umutluyuz. 31 Mart'ta gelen baharın ardından burada genci, yaşlısı, kadını, erkeği her yaştan her gruptan insanla birlikte geleceğe daha da umutla baktığımız bir akşamdayız. Yaşasın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, diyerek hepinizin bayramını kutluyorum. Bayramlarımızı yasaklamak isteyenlere, coşkumuzu umudumuzu kırmak isteyenlere inat bugün ve yarın Ankara'da tüm ilçe belediyelerimizde bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Çankaya'da da bugün iki ayrı noktada çok değerli misafirlerimiz ve sanatçılarımızı ağırlıyoruz. Onlara teşekkür ediyorum ve daha güzel günlerde, daha güzel yarınlarda sizlerin inancı ve kararlılığıyla da bir arada olmak umuduyla hepinize keyifli akşamlar diliyorum."

OYUNLAR, DANSLAR VE ATÖLYELER

Gençlik Festivali, Kızılay ile Tunalı Hilmi Caddesi arasında düzenlenen "Hazine Avı" etkinliği ile başladı. Yarışmada gençler, 3-4 kişilik gruplar halinde Kızılay-Tunalı bölgesi arasında hazırlanmış gizli ve bulmacalı soruları bularak yaklaşık 20 ayrı noktayı ziyaret edip, görevleri gerçekleştirerek Çankaya'nın en büyük avcısı olmak için yarıştı. Festivalin ilk günündeki eğlenceli etkinliklerden biri de "Flash Mob Dans Gösterisi" oldu. Ankaralı dört farklı dans ekibi Kızılay ve Karanfil Sokak'ta bir araya gelerek "flash mob" tarzında müzik ve dans dolu etkinliklerle keyifli anlar yaşattı.

ÜÇ BÜYÜK SANAT ATÖLYESİ

Çankaya'nın sanat atölyeleri de festival kapsamında gençlere yönelik etkinliklere ev sahipliği yaptı. Sanatçı Hikmeti Tabiyeci ile Sokakta Sanat Atölyesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde; 'Sırlı İşler Heykel Atölyesi' ise Zülfü Livaneli Kültür Merkezi bahçesinde gençlerle buluştu. Festival'in en ilginç sanat atölyelerinden birine ise ünlü mural sanatçısı Aybars Yücel (Devak) imza attı. Devak'ın eğitimleri ve söyleşileri ile gerçekleşen "Duvar Boyama ve Mural Atölyesi" Kuğulupark'ta sanatseverlerin ilgi odağı oldu.

E-SPOR GENÇLİK KUPASI

Festival'in dikkati çeken diğer bir etkinliği ise bu yıl Çankaya'da ilk kez düzenlenen E-Spor Gençlik Kupası oldu. Anka Game Center'da düzenlenen video oyun turnuvasında; 11 genç takımda toplamda 75 sporcu, Valorant oyununda 5'e 5 maçlarda ilk kez verilecek kupayı kazanmak için yarıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Gençlik Festivali'nde Zakkum ve Aleyna Tilki sahne aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankaya Gençlik Festivali'nde Zakkum ve Aleyna Tilki sahne aldı - Son Dakika
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