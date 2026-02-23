Çankaya Gençlik Koşusu, Anıttepe'de 180 Sporseveri Bir Araya Getirdi - Son Dakika
Çankaya Gençlik Koşusu, Anıttepe'de 180 Sporseveri Bir Araya Getirdi

23.02.2026 14:06  Güncelleme: 15:26
Çankaya Belediyesi ve Ankara Running iş birliğiyle düzenlenen Çankaya Gençlik Koşusu, Anıttepe'de 180 sporseverin katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, 5 ve 10 kilometre parkurlarında keyif dolu bir deneyim yaşadı.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi ile Ankara Running iş birliğinde düzenlenen Çankaya Gençlik Koşusu, Anıttepe'de 180 sporseveri bir araya getirdi. İki ayrı parkurda gerçekleşen etkinlik, katılımcılara keyifli bir deneyim yaşattı.

Çankaya Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Ankara Running koşu grubu iş birliğinde ilçede spor kültürünü yaygınlaştırma amacıyla düzenlenen Çankaya Gençlik Koşusu, Başkent'te sporseverleri buluşturdu. Pazar sabahı Anıttepe'de bir araya gelen her yaştan 180 katılımcı ısınma programının ardından iki ayrı parkurda koştu.

Etkinlik kapsamında 5 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki ayrı parkurda koşan katılımcılar, 5 kilometre parkurunda 6.00, 6.30 ve 6.45 tempo grupları; 10 kilometre parkurunda ise 5.30 ve 6.00 tempo grupları oluşturdu. Farklı tempo seçenekleri sayesinde hem amatör hem de düzenli koşu yapan sporseverler kendi seviyelerine uygun gruplarla parkuru tamamladı.

Gençlerin ve sporseverlerin bir araya geldiği organizasyon, katılımcılara hem sağlıklı hem de keyifli bir deneyim sundu.

Kaynak: ANKA

