Çankaya gündüz bakımevi öğretmenlerine ilk yardım ve afet eğitimi verildi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi bünyesinde görev yapan gündüz bakımevi öğretmenleri ve yöneticilerine yönelik ilk yardım, okul kazaları, afet farkındalığı ve yangın eğitimleri düzenledi. Eğitimlerde çocukların karşılaşabileceği kazalarda doğru müdahaleden afet anında güvenli tahliyeye kadar pek çok konu ele alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ilk yardım ve afet farkındalık eğitimlerine devam ediyor. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin bu kez adresi, Çankaya Belediyesi bünyesinde hizmet veren gündüz bakımevleri oldu. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programa, Çankaya Belediyesi Başkan Vekili Haldun Güler de katıldı.

ÖĞRETMENLER ACİL DURUMLARA HAZIRLANDI

Gündüz bakımevi öğretmenleri ve yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim programında, erken çocukluk döneminde yaşanabilecek düşme, çarpma, kesik, yanık, yabancı cisim yutma ve boğulma gibi durumlarda uygulanması gereken ilk yardım yöntemleri anlatıldı.

Afet farkındalık ve yangın eğitiminde ise afet öncesi hazırlık, gündüz bakımevlerinde risklerin azaltılması, deprem sırasında doğru davranış biçimleri, çocukların güvenli şekilde tahliye edilmesi, çocuk sayımı ve toplanma alanı organizasyonu ile yangınla mücadele konuları ele alındı.

Eğitim kapsamında ayrıca 0-2 yaş arasındaki çocuklar ve özel gereksinimli çocukların tahliye planlaması, güvenli veli teslimi ve çocuklarda psikolojik ilk yardım konularında da bilgi verildi. Öğretmenler, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla acil durumlara ilişkin bilgilerini tazeleme fırsatı buldu.

"ZAMANINDA DOĞRU VE BİLİNÇLİ MÜDAHALE HAYAT KURTARIR"

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, erken çocukluk döneminde yaşanabilecek kazalarda ilk dakikaların önemine dikkati çekerek, gündüz bakımevlerinde görev yapan öğretmenlerin ilk yardım konusunda bilgi ve beceri sahibi olmasının önemini vurguladı.

Yavuz, "Çocuklarımızın, aileden sonraki ilk eğitime başladığı yer gündüz bakımevlerimizdir. Dolayısıyla burada çocuklarımızın başına gelecek herhangi bir sağlık sorununda, kazada ya da başka durumlarda öğretmenlerimizin ilk acil müdahalesi çok önemlidir" dedi.

"EĞİTİMLERİMİZİ ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ"

ABB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Özkan Erel de çocukların güvenliğini artırmak amacıyla afet ve acil durumlara yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Çocuklar bizim en kıymetli değerimiz ve onların güvenli bir ortamda olması bizim için çok önemli. Bunun için öğretmenlerimizin, afetlere, acil durumlara, yangınlara karşı bilinçlenmesini önemsiyoruz. Eğitimlerimizi artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.