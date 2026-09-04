Çankaya gündüz bakımevi öğretmenlerine ilk yardım ve afet eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankaya gündüz bakımevi öğretmenlerine ilk yardım ve afet eğitimi verildi

Çankaya gündüz bakımevi öğretmenlerine ilk yardım ve afet eğitimi verildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi bünyesindeki gündüz bakımevi öğretmenleri ve yöneticilerine ilk yardım, afet farkındalığı ve yangın eğitimi düzenledi. Eğitimde çocukların güvenli tahliyesi ve acil müdahale konuları uygulamalı olarak ele alındı.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi bünyesinde görev yapan gündüz bakımevi öğretmenleri ve yöneticilerine yönelik ilk yardım, okul kazaları, afet farkındalığı ve yangın eğitimleri düzenledi. Eğitimlerde çocukların karşılaşabileceği kazalarda doğru müdahaleden afet anında güvenli tahliyeye kadar pek çok konu ele alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ilk yardım ve afet farkındalık eğitimlerine devam ediyor. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin bu kez adresi, Çankaya Belediyesi bünyesinde hizmet veren gündüz bakımevleri oldu. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programa, Çankaya Belediyesi Başkan Vekili Haldun Güler de katıldı.

ÖĞRETMENLER ACİL DURUMLARA HAZIRLANDI

Gündüz bakımevi öğretmenleri ve yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim programında, erken çocukluk döneminde yaşanabilecek düşme, çarpma, kesik, yanık, yabancı cisim yutma ve boğulma gibi durumlarda uygulanması gereken ilk yardım yöntemleri anlatıldı.

Afet farkındalık ve yangın eğitiminde ise afet öncesi hazırlık, gündüz bakımevlerinde risklerin azaltılması, deprem sırasında doğru davranış biçimleri, çocukların güvenli şekilde tahliye edilmesi, çocuk sayımı ve toplanma alanı organizasyonu ile yangınla mücadele konuları ele alındı.

Eğitim kapsamında ayrıca 0-2 yaş arasındaki çocuklar ve özel gereksinimli çocukların tahliye planlaması, güvenli veli teslimi ve çocuklarda psikolojik ilk yardım konularında da bilgi verildi. Öğretmenler, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla acil durumlara ilişkin bilgilerini tazeleme fırsatı buldu.

"ZAMANINDA DOĞRU VE BİLİNÇLİ MÜDAHALE HAYAT KURTARIR"

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, erken çocukluk döneminde yaşanabilecek kazalarda ilk dakikaların önemine dikkati çekerek, gündüz bakımevlerinde görev yapan öğretmenlerin ilk yardım konusunda bilgi ve beceri sahibi olmasının önemini vurguladı.

Yavuz, "Çocuklarımızın, aileden sonraki ilk eğitime başladığı yer gündüz bakımevlerimizdir. Dolayısıyla burada çocuklarımızın başına gelecek herhangi bir sağlık sorununda, kazada ya da başka durumlarda öğretmenlerimizin ilk acil müdahalesi çok önemlidir" dedi.

"EĞİTİMLERİMİZİ ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ"

ABB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Özkan Erel de çocukların güvenliğini artırmak amacıyla afet ve acil durumlara yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Çocuklar bizim en kıymetli değerimiz ve onların güvenli bir ortamda olması bizim için çok önemli. Bunun için öğretmenlerimizin, afetlere, acil durumlara, yangınlara karşı bilinçlenmesini önemsiyoruz. Eğitimlerimizi artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Belediye, Çankaya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya gündüz bakımevi öğretmenlerine ilk yardım ve afet eğitimi verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Girne’deki faciada kahreden detay Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş Girne'deki faciada kahreden detay! Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş
Belçika’da Türk baba, polis kurşunuyla öldürüldü Kardeşinden “ırkçı saldırı“ iddiası Belçika'da Türk baba, polis kurşunuyla öldürüldü! Kardeşinden "ırkçı saldırı" iddiası
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
Nobel Ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki 90 yaşında vefat etti Nobel Ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki 90 yaşında vefat etti
Trafikte dehşet anlar Seyir halindeki Tır’ın dorsesi yola devrildi Trafikte dehşet anlar! Seyir halindeki Tır'ın dorsesi yola devrildi
Çin’de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı Çin'de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı

11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:58
Kaç maç ceza alacaklar Fenerbahçe’de gözler UEFA’da
Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da
10:25
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
10:25
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
10:02
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 11:27:49. #7.12#
SON DAKİKA: Çankaya gündüz bakımevi öğretmenlerine ilk yardım ve afet eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement