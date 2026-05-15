Miniklerden Anıtkabir'de Duygu Dolu Ziyaret

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerinde okul öncesi eğitimi alan minikler, ilköğretime ilk adımlarını atmadan önce Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de ziyaret etti.

Eğitmenleri eşliğinde Anıtkabir'e gelen çocuklar, Atatürk'e duydukları sevgi ve saygıyı ifade ederken duygu dolu anlar yaşandı. Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Anıl Çetin de bu anlamlı günde minikleri yalnız bırakmayarak onların heyecanına ortak oldu.