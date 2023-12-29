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Çankırı Birlik Spor Kulübü Erasmus Projesi Galası Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çankırı Birlik Spor Kulübü Erasmus Projesi Galası Gerçekleştirildi

Çankırı Birlik Spor Kulübü tarafından yürütülen Erasmus+ ESC30 Dayanışma 'Yeteneğini Keşfet Projesi'nin galası gerçekleştirildi. Proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan çocuklara katılım belgeleri verildi. Kulüp yetkilileri, projenin amacının çocukları hayalleriyle buluşturmak ve üst düzey spor bireyleri yetiştirmek olduğunu belirtti.

Çankırı Birlik Spor Kulübü Erasmus Projesi Galası Gerçekleştirildi
29.12.2023 - 16:35,  Güncelleme: 16:43
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Çankırı Birlik Spor Kulübü tarafından yürütülen Erasmus+ ESC30 Dayanışma "Yeteneğini Keşfet Projesi"nin galası gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen programda, proje kapsamında oluşturulan Çankırılı çocuklardan oluşturulan voleybol takımında 1 yıllık eğitimlerini tamamlayanlara katılım belgeleri verildi.

Çankırı Birlik Spor Kulübü Voleybol Şube Sorumlusu Muharrem Ovacıklı, burada yaptığı konuşmada, kulübün 2020 yılında güreş, salon sporları ve voleybol branşlarında faaliyet göstermek üzere kurularak tüzel kişilik kazandığını söyledi.

Voleybolda 4 yıldır mücadele verdiklerini belirten Ovacıklı, "2020 yılından itibaren dört sezondur voleybolda 2. ligde mücadelemizi sürdürmekteyiz. Uzun yıllar sonra bu yıl altyapı voleybol takımımız, Türkiye şampiyonluğuna katılmaya hak kazanarak 32 takım arasından 18'inci oldu. Güreşte de sporcumuz Emre Can Demirel, U-23 Türkiye ikinciliğini elde etti. Kırkpınar şampiyonu ve Balkan ikincisi sporcumuz halen kulübümüz adına yarışmaktadır. Özverili mücadelelerinden dolayı tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz." dedi.

Proje hakkında bilgi veren Ovacıklı, şunları kaydetti:

"Yeteneği Keşfet Projesi ile keşfedilmeyi bekleyen memleketimizin çocuklarını hayalleriyle buluşturmak, rüyalarına kavuşturmak ve kapsamlı spor eğitimi ile üst düzey spor bireyleri yetiştirmek için yola çıktık. Oluşturulan uzman kadrolar ile yetenekli, hedefi, ideali ve umutları olan Çankırı'da yaşayan 28 çocuğu Birlik Spor'un öncülüğünde cesur, kendinden emin, yeteneklerini sergileyen birer dünya yıldızı adayı olarak hazırlamak en büyük idealimizdi. Amacımız çocuklarımızın sportif faaliyetlerle birlikte sosyal, kültürel ve tarihi aktivitelerle iletişimlerini güçlendirmek, özel ve önemli bireyler olduklarını hissettirmekti. Amacımıza da ulaştık çok şükür. 6 bin avro bütçeli bir yıl süreli projemiz 31 Aralık 2022'de başlamış, hedefimiz ve amaçlarımız doğrultusunda gençlerimiz sportif ve sosyal olarak eğitilerek geleceklerine tohum ekmişlerdir. İnşallah bu tohumlar gelişerek geleceğimizin teminatı olma yolunda ilerleyeceklerdir."

Eski AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da görevi süresince sporla ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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