Çankırı Çerkeş'te D-100'de devrilen otomobilde sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

Çankırı Çerkeş'te D-100'de devrilen otomobilde sürücü öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde D-100 kara yolunda virajı alamayan otomobil devrilip karşı şeride geçti; kazada sürücü öldü, 2 kişi yaralandı. Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların durumu iyi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Gündüz Karaaslan (42) idaresindeki 52 AFM 618 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kuzdere köyü mevkisindeki kavşakta virajı alamayarak devrilip karşı şeride geçti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan D.Ş. (60) ve B.B.K. (13) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Karaaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?