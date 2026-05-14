Çankırı'da 1 Milyon Fide Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankırı'da 1 Milyon Fide Dağıtımı

14.05.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanlığı'nın TAKE Projesi ile Çankırı'da 1 milyon tüplü sebze fidesi çiftçilere ulaştırılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında il genelinde 1 milyon tüplü sebze fidesi çiftçilere ulaştırılıyor.

Vali Hüseyin Çakırtaş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü atölyesinin bahçesinde gerçekleştirilen fide dağıtım törenindeki konuşmasında, tüm çiftçilerin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, çiftçi bir ailenin çocuğu olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi.

Maliyetlerin arttığı bir dönemde üretim yapmanın zor olduğunu belirten Çakırtaş, "Çiftçilerimiz her türlü şartta üretimlerini yapıyor. Dünyada herhalde önemi hiçbir zaman azalmayacak, insanoğlu var oldukça ihtiyaç duyulacak tek şey gıdadır. Bir gün enerjisiz kalabiliriz, elektriksiz kalabiliriz. Geçmiş yıllarda evlerimizde gaz lambasıyla oturuyorduk. Ben çocukluğumdan çok kısa hatırlıyorum. Elektrik yoktu ama insanlar yaşıyordu. Araçlar yoktu, başka araçlarla, öküz arabalarıyla tarla ekiyorduk, elle biçiyorduk. Bir şekilde yapabiliyorduk ama ekip biçtiğimiz veya bugün dağıtılacak fideleri biz dikmezsek, ekmezsek, üretmezsek vay halimize." ifadesini kullandı.

Dünya nüfusu arttıkça gıda arzının ne kadar önemli olduğunun daha çok anlaşıldığına işaret eden Çakırtaş, "14 Mayıs Çiftçiler Günü vesilesiyle ilimizde de hem İl Özel İdaremiz ile Tarım ve Orman Bakanlığımız işbirliğiyle nisan ve mayıs aylarında toplamda 1 milyon tüplü fide dağıtımı gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 8 milyon liralık maliyeti olan bu çalışmayı arkadaşlarımız organize etmişler ve siz değerli çiftçilerimizle buluşturuyorlar." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Latif Candan da sadece fide teslimi gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda emeği toprağa işleyen, emeğiyle ülke geleceğine katkı sağlayan çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladıklarını dile getirdi.

Sebze, nohut ve susam yetiştiriciliği olarak 3 farklı proje ile Çankırı'ya 11 milyon liralık yatırım kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Candan, "Projemiz sayesinde ilimizde bin çiftçimiz yaklaşık 650 dekar alanda sebze üretimi gerçekleştirecek. Temin edilen sebzeler arasında domates, biber, hıyar, patlıcan, dolmalık biber ve kapya biber bulunmaktadır. Biliyoruz ki güçlü tarım, güçlü çiftçiyle mümkündür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından domates, biber, hıyar ve patlıcan fideleri çiftçilere dağıtıldı.

Mayıs ayı sonuna kadar Çankırı'da üreticilere toplam 1 milyon sebze fidesi dağıtılacağı bildirildi.

Programa İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da 1 Milyon Fide Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:47:41. #7.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da 1 Milyon Fide Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.