Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Çankırı\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Çankırı'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. İlçe meydanlarındaki Atatürk Anıtlarına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programlarda öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törenlere, kaymakamlar, belediye başkanları, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

23.04.2024 16:37
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankırı'nın ilçelerinde törenler düzenlendi.

Orta ilçesinde düzenlenen törende 15 Temmuz Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Belediye Başkanlığı ve Kaymakamlık makamının çocuklara teslim edilmesinin ardından İlçe Stadı'nda düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

Çerkeş

Çerkeş'te Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Stadı'nda devam eden programda İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin hazırladığı gösterilerin sunulmasının ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Sayın Hasan Sopacı, Saçak Belediye Başkanı Erdal Karakaya, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Şabanözü

İlçe Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mehmet Ali Şahit İlçe Stadı'nda devam eden programda protokol konuşmalarının ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.

Törene, Kaymakam Emre Urhan, Belediye Başkanı Faik Özcan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atkaracalar

İlçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından program kapalı halı sahada devam etti.

Öğrencilerin hazırladıkları gösterilerin sunulmasının ardından protokol üyeleri ve öğrenciler fotoğraf çektirdi.

Törene, Kaymakam Volkan Kaplan, Belediye Başkanı Harun Oflaz ile kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Korgun

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Komiser Veysel Çirişlioğlu İlkokulu bahçesinde devam eden programda, öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.

Çuval yarışması, halat çekme, pinpon topu yarışması, mendil kapmaca, balon patlatma ve sandalye kapmaca yarışmalarının ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Kaymakam Durdu Yavuz Öğüt, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Kurşunlu

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından tören ilçe stadyumunda devam etti.

İlçedeki okullardaki öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sunulmasının ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Programa, Kaymakam Ahmet Yeşilyurt, Belediye Başkanı Şerafettin Uslu, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Yapraklı

Yapraklı İlkokulu önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.

Programa, Kaymakam Mücahit Özkök, Belediye Başkanı Ömer Güngör, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Kızılırmak

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından tören Şehit Remzi Aslan İlkokulu'nda devam etti.

Burada düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.

Törene, Kaymakam Vekili Abdurrahim Tomakin, Belediye Başkanı Erol Şentürk, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Bayramören

İlçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Nevzat Ayaz İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, şiirler okundu.

Törene, Kaymakam Hüseyin Taha Fidan, Belediye Başkanı Raşit Güngör, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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