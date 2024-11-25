Çankırı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü programı düzenlendi

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Çankırı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajının okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin yapılmasının ardından emekli olan öğretmen ve Milli Eğitim personeline hizmet şeref belgesi takdim edildi.

Daha sonra Şehit Erdem Öztürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunu gösterisi sergilendi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo sunumu yapıldı, şarkılar seslendirildi.

Gösterilerin ardında program sona erdi.

Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı.