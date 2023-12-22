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Çankırı'da Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi turizme kazandırıldı - Son Dakika
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Çankırı'da Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi turizme kazandırıldı

Çankırı'da uzun yıllardır atıl vaziyetteki Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi, restorasyon çalışmasının ardından turizme kazandırıldı. Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin edilen ve bir medresenin kütüphanesi olan yapı, Çankırı Belediyesinin restorasyonuyla ayağa kaldırıldı.

Çankırı\'da Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi turizme kazandırıldı
22.12.2023 - 16:23,
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Çankırı'da uzun yıllardır atıl vaziyetteki Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi, restorasyon çalışmasının ardından turizme kazandırıldı.

Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin edilen ve bir medresenin kütüphanesi olan yapı, Çankırı Belediyesinin restorasyonuyla ayağa kaldırıldı.

Alibey Mahallesi'ndeki Kütüphanenin açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, farklı ve köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış toprakların emanetçisi olduklarını söyledi.

Kentin birçok yerinde miras bırakılmış değerler bulunduğunu belirten Esen, "Alibey Mahallemiz de bu açıdan çok bereketli. Sultan Abdulhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yılı münasebetiyle Anadolu'nun farklı illerine gönderilen saat kulelerinden biri de bizim şehrimizde. Halk arasında buraya 'Çan saati' de deniyor. Göreve geldiğimizde dört taraftaki saatlerin hiçbiri çalışmıyordu. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle tarihi çan saatimizi restore ederek 28 yıl sonra tekrar çalışır hale getirdik." dedi.

Çan saatinin restorasyonun ardından Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi'ni gün yüzüne çıkarmak için çalıştıklarını anlatan Esen, "Çan saati ve kütüphane olmak üzere iki bölümden oluşan ve yaklaşık 2,5 milyon liraya mal ettiğimiz bu çalışmamızı 540 metrekare alanda gerçekleştirdik. Mecbur Efendi'den kalma taş binamızı da yapısına uygun olarak restore ettik. Alibey Mahallesi'ndeki iki tarihi eseri ayağa kaldırdığımız için mutluyuz, gururluyuz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından dua edildi, kurdele kesilerek kütüphanene gezildi.

Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çankırı'da Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi turizme kazandırıldı - Son Dakika
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