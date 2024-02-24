Çankırı'da AK Parti Gençlik Kolları Berat Kandilini kutladı - Son Dakika
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Çankırı'da AK Parti Gençlik Kolları Berat Kandilini kutladı

Çankırı\'da AK Parti Gençlik Kolları Berat Kandilini kutladı

Çankırı'da AK Parti Gençlik Kolları, Kurşunlu AK Parti Gençlik Kolları Merkez Camisi ve ilçedeki diğer camilerde yatsı namazı sonrası Berat Kandili dolayısıyla stant açarak cemaatin kandilini kutladı. Partililer, kolonya ve lokum ikramında bulundu.

24.02.2024 22:39  Güncelleme: 22:45
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Çankırı'da AK Parti Gençlik Kolları vatandaşların Berat Kandilini kutladı.

Kurşunlu AK Parti Gençlik Kolları Merkez Camisi ve ilçedeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası kandil dolayısıyla stant açtı.

Cemaatin kandilini kutlayan partililer kolonya ve lokum ikramında bulundu.

Kaynak: AA

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