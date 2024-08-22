Çankırı'da Alacak Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankırı'da Alacak Tartışması Kanlı Bitti

Çankırı\'da Alacak Tartışması Kanlı Bitti

ÇANKIRI'da C.Ö., alacak tartışmasında arkadaşı Ali Acar'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay, gece saatlerinde Buğday Pazarı Mahallesi Gül Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

22.08.2024 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ÇANKIRI'da C.Ö., alacak tartışmasında arkadaşı Ali Acar'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Buğday Pazarı Mahallesi Gül Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Ali Acar ile arkadaşı C.Ö. arasında, alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. C.Ö., yanında getirdiği pompalı tüfek ile Ali Acar'a ateş etti. Acar, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, C.Ö. olay yerinden kaçtı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali Acar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. C.Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Ali Acar, 3-sayfa, Çankırı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Alacak Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:01:14. #1.11#
SON DAKİKA: Çankırı'da Alacak Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement