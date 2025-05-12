Çankırı\'da Anneler Günü Egzersiz Atölyesi

Çankırı Belediyesi, Anneler Günü kapsamında kadınlara özel "Açık Hava Omurga Egzersiz Atölyesi" düzenledi.

Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte Fizyoterapist Veciha Altın ve Çankırı Fizyoterapi ekibi tarafından çimler üzerine serilen matlarda bir saat egzersiz programı düzenlendi.

Etkinliğe, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in eşi Betül Esen ile Belediye Meclis Üyesi Özlem Demirci de katıldı.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.