Çankırı'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki baba ile kızı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çankırı'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki baba ile kızı hayatını kaybetti

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Çankırı\'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki baba ile kızı hayatını kaybetti
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Çankırı'da sabah saatlerinde Kurşunlu ilçesi Çavundur mevkisinde hafif ticari araç bariyere çarptı. Sürücü Murat İlhan (39) ile kızı Zeynep İlhan (9) olay yerinde öldü; araçta sıkışan eşi Hanife İlhan (37) ağır yaralı olarak Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇANKIRI'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki Murat İlhan (39) ile kızı Zeynep İlhan (9) hayatını kaybetti eşi Hanife İlhan (37) ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İstanbul-Samsun kara yolu Kurşunlu ilçesi Çavundur mevkisinde meydana geldi. Murat İlhan'ın kontrolünü kaybettiği 55 GN 880 plakalı hafif ticari araç, bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Murat İlhan ile kızı Zeynep İlhan'ın (9) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan sürücünün eşi Hanife İlhan (37) ise kurtarılıp, sağlık görevlilerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlhan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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