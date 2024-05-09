Çankırı'da jandarma ekipleri, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çerkeş- Kızılcahamam kara yolunda cayrokopterle havadan trafik denetimi yapıldı.
Denetimde 107 araç kontrol edildi, bir sürücüye idari para cezası uygulandı.
Denetlemelerin düzenli olarak her ay farklı bölgede yapılacağı öğrenildi.
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