Çankırı'da jandarma ekipleri cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çankırı'da jandarma ekipleri cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

Çankırı\'da jandarma ekipleri cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkeş-Kızılcahamam kara yolunda cayrokopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde 107 araç kontrol edilirken, bir sürücüye idari para cezası uygulandı. Denetlemelerin düzenli olarak her ay farklı bölgede yapılacağı belirtildi.

09.05.2024 16:25
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Çankırı'da jandarma ekipleri, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çerkeş- Kızılcahamam kara yolunda cayrokopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

Denetimde 107 araç kontrol edildi, bir sürücüye idari para cezası uygulandı.

Denetlemelerin düzenli olarak her ay farklı bölgede yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da jandarma ekipleri cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika

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