Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında 4 ev yandı.
İlçeye bağlı Kullar köyünde Hüseyin Şentürk'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine alevler yakındaki evlere sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın sonucu boş olan 4 ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da çıkan yangında 4 ev yandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?