Çankırı'da düzenlenen sözlük tasarım yarışması sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankırı'da düzenlenen sözlük tasarım yarışması sonuçlandı

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen sözlük tasarım yarışmasının sonuçlandığı bildirildi.

04.12.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen sözlük tasarım yarışmasının sonuçlandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında ekim-kasım ayı etkinlikleri doğrultusunda il genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında sözlük tasarım yarışması düzenlendiği ve katılımın yoğun olduğu aktarıldı.

Açıklamada, sözlük tasarım yarışması sonucunda ilkokulu kategorisinde Güneş İlkokulu Öğrencisi Sümeyye Cor'un birinci, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Yiğit Kayra Yadigar'ın ikinci, Doktor Refik Saydam İlkokulu öğrencisi Mert Koç'un üçüncü, ortaokul kategorisinde, Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Najma Nazarı'nın birinci, Ilgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ortaokul) öğrencisi Betül Yazmış'ın ikinci, Orta Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulu öğrencisi Meryem Kevser Demirarslan'ın üçüncü, lise kategorisinde ise Çankırı Lisesi öğrencisi Yağız Yumuşak'ın birinci, Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Lisesi öğrencileri Rana Nur Özduran'ın ikinci ve Şehriban Ecrin Demirdaş'ın üçüncü olduğu belirtildi.

Aynı proje etkinlikleri doğrultusunda lise öğrencileri arasında düzenlenen Kaşgarlı Mahmud ve Türk Dilinin İlk Sözlüğü deneme yarışmasında ise Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Sena Nur Gökmen'in birinci, Çankırı Lisesi öğrencisi Elif Defne Kapusuz'un ikinci, TOBB Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Ela Çubuk'un üçüncü olduğu ifade edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da düzenlenen sözlük tasarım yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
20:28 Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti
20:23 Aydın’da 4 büyüklüğünde deprem Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
20:05 Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi
19:57 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ta Terör Tünellerini Ele Geçirdi Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ta Terör Tünellerini Ele Geçirdi
19:51 Çiğköftecide küçük kızı dakikalarca taciz etti Çiğköftecide küçük kızı dakikalarca taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 15:57:19. #1.12#
SON DAKİKA: Çankırı'da düzenlenen sözlük tasarım yarışması sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.