 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çankırı'da ehliyetsiz sürücüye 17 bin 820 lira ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı'da ehliyetsiz sürücüye 17 bin 820 lira ceza

Çankırı'da motosikletinin plakasını havlu ile kapatan ehliyetsiz sürücüye 17 bin 820 lira ceza uygulandı. KGYS görevlileri tarafından tespit edilen olayda, trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücüye ağır bir ceza kesilirken, motosiklet trafikten men edildi.

Çankırı\'da ehliyetsiz sürücüye 17 bin 820 lira ceza
19.01.2024 - 23:33,
Abone Ol

Çankırı'da motosikletinin plakasını havlu ile kapatan ehliyetsiz sürücüye 17 bin 820 lira ceza uygulandı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde (KGYS) görevli personel, plakasız bir motosikletin trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Trafik polisi ekiplerince yakalanan sürücünün ehliyetsiz olduğu ve plakanın havlu ile kapatıldığı belirlendi.

Sürücüye 17 bin 820 lira ceza kesilirken, motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çankırı, Güvenlik, Ceza, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da ehliyetsiz sürücüye 17 bin 820 lira ceza - Son Dakika


12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:29:30. #1.12#
SON DAKİKA: Çankırı'da ehliyetsiz sürücüye 17 bin 820 lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement