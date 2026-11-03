Çankırı'da gönüllüler ve çocuklar Kızılay Haftası'nda İyilik Korteji yürüyüşü yaptı - Son Dakika
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Çankırı'da gönüllüler ve çocuklar Kızılay Haftası'nda İyilik Korteji yürüyüşü yaptı

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Çankırı'da 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen İyilik Korteji yürüyüşünde gönüllüler ve çocuklar bayraklarla yürüdü. Etkinlikte kurulan stantlarda vatandaşlara Kızılay'ın insani yardım ve gönüllülük faaliyetleri anlatıldı.

Çankırı'da 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında "İyilik Korteji" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Çankırı Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Kucaklama Taşı'nda bir araya gelen gönüllüler ve çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ile Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'ne kadar yürüdü.

"Nesiller değişir, Hilal'e adanmış yürekler değişmez" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, yardımlaşma, dayanışma ve gönüllülüğün önemine dikkat çekildi.

Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'nde devam eden programda, Türk Kızılay Çankırı Şubesi kadın, engelli ve gençlik gönüllüleri tarafından tanıtım ve bilgilendirme stantları kuruldu.

Stantlarda vatandaşlara Kızılay'ın insani yardım faaliyetleri, sosyal destek çalışmaları ve gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

Kaynak: AA
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