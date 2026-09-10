Çankırı'da hafif ticari aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti
Kastamonu-Çankırı kara yolu İstasyon Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki çocuğa hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Çankırı'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
İ.A.K. idaresindeki 18 ABC 258 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu-Çankırı kara yolu İstasyon Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Dilara İ'ye (14) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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