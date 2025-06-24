Çankırı'da İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Doğum Günü Etkinliği - Son Dakika
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Çankırı'da İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Doğum Günü Etkinliği

24.06.2025 10:47
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Çankırı'da ihtiyaç sahibi çocuklar için düzenlenen etkinlikte, özel kostümlerle doğum günü kutlandı.

Çankırı'da ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik "Masallardan Gerçeklere Hayalleri Giydirmek: Minik Kalpler İçin Doğum Günü Partisi" etkinliği düzenlendi.

Çankırı El Ele Sosyal Yardımlaşma Derneği, Çankırı Belediyesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü tarafından Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde doğum günü etkinliği gerçekleştirildi.

Haziranda doğan 18 çocuk etkinliğe, ÇAKÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nden 9 öğrenci tarafından tasarlanan masal, çizgi film kahramanı kostümleri ve özel kıyafetlerle katıldı.

Defile yapılan etkinliğin ardından kıyafetler, çocuklara hediye edildi.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Evecen, gazetecilere, koleksiyon hazırlama dersi kapsamında son sınıftaki öğrencilerle tasarım planlaması yaptıklarını söyledi.

Toplumla üniversiteyi birleştirebilmek amacıyla çocuklar için giysi tasarladıklarını belirten Evecen, şöyle konuştu:

"Tasarımlar tamamlandığında bir dış paydaşla bunu taçlandırma niyetine girdik. Sonrasında çok güzel bir ekiple, El Ele Sosyal Yardımlaşma Derneği ve kıymetli Belediyemizin de çok büyük katkılarıyla güzel bir organizasyon yaptık. Bu organizasyonun adı da Masallardan Gerçeklere Hayalleri Giydirmek. Gözlemlediğimiz kadarıyla çocuklarımız gerçekten çok mutlu oldu. Aynı zamanda birçoğu da ilk defa bu tarz giysileri giydi. Onları sahneye hazırlamanın heyecanını birlikte tattılar. Bizimle birlikte çok heyecanlılardı, çok mutlulardı, çok duygusal anlar yaşadık. Böyle bir şölen ve şenlikle doğum günü etkinliğini de buna dahil ettik çünkü doğum günü kutlayamayan çocuklarımız da vardı. Dolayısıyla aslında hepsiyle bir arada güzel bir etkinlik gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum."

Programın ardından, etkinliğe katkı sağlayan öğrencilere katılım belgesi verildi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile eşi Betül Esen, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın eşi Didem Taşolar ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Doğum Günü Etkinliği - Son Dakika

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