Çankırı'da İşlenmeyen Tarım Arazileri Kiraya Verilecek

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Çankırı'da iki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verileceği bildirildi.

Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il ve ilçe müdürlükleri ve muhtarların dahil olduğu tespit komisyonlarınca uydu fotoğrafları taranıp arazi kontrolleri yapılarak iki yıl için potansiyel işlenmeyen tarım arazileri listelerinin hazırlandığı belirtildi.

İki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verileceği aktarılan açıklamada, listenin beş gün süre ile mahalle ve köy muhtarlıklarında askı ilanına çıkarıldığı, listelere itirazların 7 Ekim 2024 tarihine kadar yazılı olarak il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılması gerektiği kaydedildi.