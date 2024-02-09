Çankırı'da İşletmelere Kızartma Yağı Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Çankırı'da İşletmelere Kızartma Yağı Denetimi Yapıldı

Çankırı\'da İşletmelere Kızartma Yağı Denetimi Yapıldı

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı fast food tarzı gıda üreten işletmelerde kullanılan kızartma yağına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, yağın kalitesi ve sıcaklığı ölçülerek işletmecilere uyarılarda bulunuldu. Amaç, toplu tüketim yapılan işletmelerde oluşabilecek riskleri önlemek ve kamu sağlığını korumaktı.

09.02.2024 14:39  Güncelleme: 14:39
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Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, işletmelere kızartma yağı denetimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde başlattığı fast food tarzı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelerde kullanılan kızartma yağına yönelik Çankırı'da gıda kontrol görevlilerince denetim yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde, kullanılan yağda mevcut polar madde miktarının, kızartma yağ sıcaklıklarının ölçüm cihazıyla ölçülerek işletmecilerin uyarıldığı aktarılan açıklamada, "Kızartma yağı ölçümleri patates kızartması satan dönerciler, fast food işletmeleri ve kızartılmış tatlı imal eden işletmelerde gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerle özellikle fast food tarzı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelerde oluşabilen riskleri bertaraf etmek ve kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amaçlandı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Çankırı, Tarım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da İşletmelere Kızartma Yağı Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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