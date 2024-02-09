Çankırı\'da İşletmelere Kızartma Yağı Denetimi Yapıldı

İnci Taneleri'ndeki "Hatıran Yeter" sahnesi Ferdi Tayfur'un kızını kızdırdı: Şarkıyı Serkan Kaya'dan çalmaları saçma

Tuğçe Tayfur, İnci Taneleri dizisinde babası Ferdi Tayfur'un uzun yıllardır söylediği Hatıran Yeter şarkısının Serkan Kaya versiyonunun çalınmasına tepki gösterdi. Şarkıyı babasından dinlemek istediğini belirten Tayfur, "Belki babam yorum bile yapmaz buna ama insan bir sinir oluyor yani" dedi.