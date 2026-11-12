Çankırı'da jandarmanın evde yaptığı incelemede 71 yaşındaki kişi ölü bulundu - Son Dakika
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Çankırı'da jandarmanın evde yaptığı incelemede 71 yaşındaki kişi ölü bulundu

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Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı Göynükören köyünde tek başına yaşayan 71 yaşındaki kişiden bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Evde yapılan incelemede ölü bulunan kişinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 71 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Göynükören köyünde tek başına yaşayan Ömer Esen'den (71) bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Ekiplerce evde yapılan incelemede Esen, hareketsiz halde bulundu.

Hayatını kaybettiği belirlenen Esen'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA
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