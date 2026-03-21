Çankırı'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Çankırı'nın Orta ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Sabah saatlerinden itibaren bölgede hava sıcaklığı düştü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle İncecik ve Kayıören köyleri beyaz örtüyle kaplandı.

Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için trafik ekipleri vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.