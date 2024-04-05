Çankırı'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
Çankırı Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Atıcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada aracın sürücüsü hayatını kaybederken, eşi ise tedavi altına alındı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği, bölgesel konular ve Azerbaycan-Ermenistan barış müzakereleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin desteğini vurgulayarak, Brüksel'de gerçekleştirilecek AB, Ermenistan ve ABD üçlü toplantısının Güney Kafkasya için bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, Aliyev, Azerbaycan'a karşı yapılan açıklamaların ve Ermenistan'ın silahlı bir karakol kurma girişimlerinin gelecekte büyük sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Çin-Vietnam sınırındaki Youyiguan sınır kapısı, 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 189 artışla yaklaşık 520.000 gelen ve giden yolcu ağırladı. Ayrıca, bu yılın ilk üç ayında kara limanı geçen araç sayısı yüzde 22,75 artarak 100.000'den fazla oldu. Youyiguan sınır kapısı, Guangxi'deki en büyük kara limanlarından biri olup, Çin ile ASEAN ülkeleri arasındaki önemli bir giriş limanıdır.
Konya'nın Hüyük ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden muhtar, bugün dualar eşliğinde defnedildi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.