Çankırı\'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

Çin-Vietnam sınırındaki Youyiguan sınır kapısı 2024 yılında yolcu trafiğinde büyük artış yaşadı

Çin-Vietnam sınırındaki Youyiguan sınır kapısı, 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 189 artışla yaklaşık 520.000 gelen ve giden yolcu ağırladı. Ayrıca, bu yılın ilk üç ayında kara limanı geçen araç sayısı yüzde 22,75 artarak 100.000'den fazla oldu. Youyiguan sınır kapısı, Guangxi'deki en büyük kara limanlarından biri olup, Çin ile ASEAN ülkeleri arasındaki önemli bir giriş limanıdır.