Çankırı'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
Çankırı'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

12.05.2026 19:09
Çankırı'da etkili sağanak nedeniyle evler su altında kaldı, trafik durma noktasına geldi.

ÇANKIRI'da kısa sürede etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Çankırı'da kısa sürede yağan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Çankırı Belediyesi ekipleri vidanjör yardımıyla tıkanan rögarlarda su akışını sağladı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerine ve saçak altlarına sığındı. Vatandaşlar, su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı. Yağmur nedeniyle trafik de durma noktasına geldi. Vatandaşlar, su baskınlarının önüne geçmek için yoğun çaba sarf ederken, itfaiye ekipleri ise baskın yaşanan ev ve işyerlerine dolan suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Güncel, Son Dakika

