Çankırı'da Tuz Festivali kapsamında tuzdan sahada futbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Çankırı'da Tuz Festivali kapsamında tuzdan sahada futbol turnuvası düzenlendi

Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında tuzdan yapılan sahada futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 742 sporcu katıldı.

05.08.2024 19:52
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Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan sahada oynanan maçla başladı.

Çankırı Belediyesi tarafından 16-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek "3. Uluslararası Çankırı Tuz Festivali" kapsamında, tuzdan sahada futbol ve voleybol turnuvası düzenlendi.

İsmet İnönü Ortaokulu bahçesine oluşturulan alanda, zemin tuzla kaplanarak voleybol ve futbol sahası oluşturuldu.

Turnuvanın başlama töreninde konuşan MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Tuz Festivali ile tuzun Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Spor ve tuzun evrensel birleştiriciliğine dikkati çeken Yılık, etkinliklerin birlik ve beraberlikle taçlandırılacağını kaydetti.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de tuz etkinliklerine 4 kategoride 742 sporcunun katıldığını söyledi.

Müsabakaların finalini 18 Ağustos'ta yapacaklarını belirten Esen, "Biz inanmıştık. Çankırı'da sanayi ve üniversite anlamında çok büyük gelişmeler kat ettik. Ama eksik bir alan olan turizmde tuz mağarası öncülüğünde lokomotif olarak bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye'de hatta dünyada ön plana çıkacağımızı söylemiştik. İnananlar oldu, inanmayanlar oldu ama bugün gördük ki üçüncü festivalimize çok büyük katılım olacak. Geçen yıl mağaramıza bir yıl boyunca yaklaşık 1,5 milyon vatandaşımız giriş çıkış yaptı. İnşallah 2024 yılında bu rakam katlanarak devam edecek." diye konuştu.

Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ'ın da yer aldığı gösteri maçının başlama vuruşunu eski milli futbolcu Ümit Karan yaptı.

Ümit Karan, maçın ardından yaptığı açıklamada, buzlu, kaygan zeminde, patates tarlasında futbol oynadığını ancak tuz sahasını hiç görmediğini belirtti.

Çankırı'nın tanıtımı için güzel bir etkinlik olduğuna vurgu yapan Karan, "Çankırı'nın tanıtımı bu kadar keyifli, bu kadar akıllı bir fikirle ortaya çıkması çok mutluluk verici. Buradaki gençleri spora teşvik etmek için çok önemli. Bizim için de güzel bir deneyim oldu. Sanki denizde top oynamış gibi oldum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da Tuz Festivali kapsamında tuzdan sahada futbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da Tuz Festivali kapsamında tuzdan sahada futbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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