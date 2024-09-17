Çankırı'da Tuz Şehri Sağlık Turizmine Açılıyor - Son Dakika
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Çankırı'da Tuz Şehri Sağlık Turizmine Açılıyor

Çankırı\'da Tuz Şehri Sağlık Turizmine Açılıyor

Yer Altı Tuz Şehri, KOAH hastalarına yönelik sağlık turizmi etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

17.09.2024 22:19
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Çankırı'da bulunan Yer Altı Tuz Şehri, "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi" kapsamında sağlık turizmine ev sahipliği yapacak.

Vali Mustafa Fırat Taşolar, Valilik'te düzenlenen proje tanıtım toplantısında, Çankırı için çok önemli bir hayali gerçekleştirecek olmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ciddi anlamda rağbet gören Yer Altı Tuz Şehri'nde turizmin çeşitli alanlarında Çankırı'ya katma değer sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Taşolar, "Bu alanlardan biri de sağlık turizmi. Belediyemiz, üniversitemiz, il sağlık ile gençlik ve spor müdürlüklerimiz, Karatekin Hastanemiz, Yeşilay ve Tuz-Der ve ilimizin diğer dinamikleriyle bir araya gelerek projeyi geliştirdik." dedi.

Yeşilay Çankırı Şubesi Başkanı İsmail Özcan, Daha Güçlü Bir Nefes Projesi ile KOAH hastalarının Yer Altı Tuz Şehri'nde uzun süreli etkin zaman geçirmelerinin sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi.

Çankırı'nın sağlık turizmi potansiyelinin artırılmasını hedeflediklerini söyleyen Özcan, "Proje kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden KOAH hastaları Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'ne davet edilecek. Paydaşlarımızın destekleri ve katkılarıyla Tuz Mağarası'nda 15 gün uzmanlar ve gönüllüler aracılığıyla KOAH hastalarımıza yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Mağarada KOAH hastalarının tuz ortamındaki havaya maruz kalmaları ve etkin zaman geçirmeleri sağlanacaktır. Proje, katılımcılara tamamen ücretsiz olacak." diye konuştu.

Daha sonra taraflar arasında projeyle ilgili protokol imzalandı.

Toplantıya, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yavuz Demirel, İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Özel Karatekin Hastanesi Genel Müdürü Taha Kurtça ve Tuz-Der Başkanı Önder İzmirlioğlu katıldı.

Proje çerçevesinde, Hititler döneminden kalan ve yerin 150 metre altında bulunan Yer Altı Tuz Şehri'nde KOAH hastalarına yönelik sosyal, kültürel etkinlikler ve sağlığa yönelik faaliyetler yapılacak.

Bu kapsamda 24 Eylül-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek ilk programda, seramik ve ebru sanatları atölyesi, müzikal, drama, spor ve fiziksel etkinlikler, sinema ve şiir dinletileri gibi etkinlikler düzenlenecek.

İkinci programın ise ekim-kasım aylarında yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür, Turizm, Sağlık, Güncel, Koah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Tuz Şehri Sağlık Turizmine Açılıyor - Son Dakika

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