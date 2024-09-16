Çankırı'da Üniversiteye Yeni Girişler - Son Dakika
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Çankırı'da Üniversiteye Yeni Girişler

Çankırı\'da Üniversiteye Yeni Girişler

Çankırı Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencileri tebrik etti, başarı dileklerinde bulundu.

16.09.2024 16:50
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Çankırı Belediyesi, üniversiteyi ilk defa kazanan Çankırılı öğrencileri Atatürk Kültür Merkezi'nde ağırladı.

Öğrencileri tek tek tebrik eden Esen, öğrencilere üniversite yıllarını iyi değerlendirmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Esen, "Memleketinize, vatanınıza, toprağınıza ve bayrağınıza olan sadakati ve muhabbeti asla unutmayın. Ayağınıza taş değmesin. Güle gidin, dolu dolu gelin. Bu memleketin sizin gibi gençlere ihtiyacı olduğunu bilin." dedi.

Başkan Esen, öğrencilerin eğitimlerine verdikleri destekten dolayı ailelerine, öğretmenlerine ve idarecilerine teşekkür etti.

Programda kısa bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ise Çankırı'nın üniversiteli gençlerini böylesine anlamlı bir programda bir araya getirdiği için Başkan Esen ve ekibine teşekkür ederek öğrencilere de akademik hayatlarında başarılar diledi.

Konferans ile devam eden törenin sonunda öğrencilere hediye takdim edildi.

Kaynak: AA

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