Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince rutin yol denetimlerinde, bir araçta yapılan aramada 8 bin 260 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün ifadesi doğrultusunda üç adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 tabanca, 40 tabanca fişeği ve 3 cep telefonu ele geçirildi, 2 zanlı daha yakalandı.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında da uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ile uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.