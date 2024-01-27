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Çankırı'da düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Çankırı'da düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı

Çankırı'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 93 sentetik ecza hap ile 13 kaçak saat ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı\'da düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı
27.01.2024 - 12:51,
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Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerindeki aramada, 2 bin 93 sentetik ecza hap ile 13 kaçak saat ele geçirildi.

Ekipler tarafından 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çankırı'da düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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