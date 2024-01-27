Çankırı\'da düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı

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Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ev ve iş yerlerindeki aramada, 2 bin 93 sentetik ecza hap ile 13 kaçak saat ele geçirildi.
Ekipler tarafından 7 şüpheli gözaltına alındı.
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