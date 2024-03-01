Çankırı'da Vatandaş Tarlada Uçuşan 40 Bin Lirayı Jandarmaya Teslim Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankırı'da Vatandaş Tarlada Uçuşan 40 Bin Lirayı Jandarmaya Teslim Etti

Çankırı\'da Vatandaş Tarlada Uçuşan 40 Bin Lirayı Jandarmaya Teslim Etti

Çankırı'da yaşayan Mustafa Aksoy, köyüne giderken yol kenarında uçuşan kağıt parçalarının para olduğunu fark etti. Yaklaşık 40 bin lira toplayan Aksoy, paraları jandarma ekiplerine teslim etti. Vali Taşolar da Aksoy'u arayarak teşekkür etti ve onu çay içmeye davet etti.

01.03.2024 11:55  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da bir vatandaş yol kenarında uçuşurken bulduğu 40 bin lirayı jandarma ekiplerine teslim etti.

Çankırı'da yaşayan Mustafa Aksoy, köyü Balıbağı'na giderken yol üzerinde tarlada kağıt parçalarının uçuştuğunu gördü.

Dikkatli baktığında uçuşan kağıtların para olduğunu gören Aksoy, aracından inerek saçılan paraları topladı.

Yaklaşık 40 bin lira toplayan Aksoy, tutanakla paraları jandarma ekiplerine teslim etti.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar da Aksoy'u arayarak duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Telefon görüşmesinde Aksoy'a olayı duyduğunda çok sevindiğini belirten Vali Taşolar, "Olay bildirilince ne kadar güzel bir kentte ne kadar güzel insanlarla birlikteyim dedim. Allah senden de seni doğuran anne babadan da binlerce kez razı olsun. En kısa zamanda çay içmeye bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Aksoy da AA muhabirine, köyüne ziyarete giderken uçuşan paraları fark ederek araçtan indiğini yüklü miktarda para topladığını anlattı.

Jandarmayı arayarak konu hakkında bilgi verdiğini ve topladığı paraları jandarmaya teslim ettiğini aktaran Aksoy, "Bulduğum miktar 40 bin liraydı. Paralar uçuştuğu için belki daha fazla miktar da olabilir ama benim gördüğüm, topladığım bu kadardı. Jandarmayla kontrol ettik, bulamadık. İhtiyacı olabilir, çocuğu hasta olabilir ben bunu insanlık görevi olarak yerine getirdiğimi düşünüyorum, mutluyum." dedi.

Kaynak: AA

Mustafa Aksoy, Jandarma, Çankırı, İnsan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Vatandaş Tarlada Uçuşan 40 Bin Lirayı Jandarmaya Teslim Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 12:28:29. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da Vatandaş Tarlada Uçuşan 40 Bin Lirayı Jandarmaya Teslim Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement