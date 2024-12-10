Çankırı'da ormanlık alana kurulan fotokapana, sansar, tilki ve tavşanın görüntüleri yansıdı.
Yaban hayatını izlemek için bir doğasever tarafından ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.
Bölgede bir süre kayıt alan fotokapan, tilki, tavşan ve sansarı yiyecek ararken kaydetti.
Kayıtlarda, tilki, tavşan ve sansarın, çevreyi yiyecek için kontrol etmesinin ardından bölgeden ayrıldığı görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da Yaban Hayatı Görüntülendi - Son Dakika
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