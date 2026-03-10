Çankırı'da Yeşilay Haftası Spor Etkinlikleri

Çankırı'da Yeşilay Haftası kapsamında spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

Hafta boyunca, boks, kickboks, savate, voleybol, futbol, dart, satranç, sportif oyunlar ve atletizm branşlarında müsabakalar yapılarak gençlerde sağlıklı yaşam bilincinin güçlenmesi hedeflendi.

Çankırı Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Ahmet Çınar, yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın temel amacın gençleri her türlü bağımlılıktan uzak, sağlıklı ve güçlü bir geleceğe hazırlamak olduğunu belirtti.

Sporun gençlerin enerjisini doğru alanlara kanalize etmenin en etkili yollarından biri olduğunu aktaran Çınar, "Özgüven ve disiplin kazandırır, onları kötü alışkanlıklardan korur. Bu etkinliklerle gençlerimize sadece sportif beceri kazandırmadık, aynı zamanda Yeşilay ruhunu yaşattık ve sağlıklı yaşam bilincini güçlendirdik. Gençlerimizin en değerli bağımlılığı spor olmalıdır. Bu anlayışla her branşta Yeşilay mesajını taşımaya ve sağlıklı nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çınar, organizasyonlarda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.