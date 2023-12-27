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Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi, yılbaşında misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi, yılbaşında misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor

Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle yılbaşında misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Pistlerin hazırlıkları sürerken, otellerde yılbaşı rezervasyonları yüzde 100'e ulaştı. Kayakseverler ve doğa severler Yıldıztepe'ye davet ediliyor.

Çankırı\'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi, yılbaşında misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor
27.12.2023 - 11:09,  Güncelleme: 11:45
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FERHAT YAZICI/MUHAMMED KAYGIN - Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Çankırı'daki Yıldıztepe, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle yılbaşında misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde biri kızak pisti olmak üzere üç pist bulunuyor.

Çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçi ağırlayan Yıldıztepe Kayak Merkezi, yeni yıla Ilgaz Dağı'nda girmek isteyenleri bekliyor.

Beyaza bürünen tesiste pistlerin kayak yapmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar sürerken, bölgedeki otellerde yılbaşı rezervasyonları yüzde 100'e ulaştı.

Yıldıztepe Kayak Tesisleri'nde yer alan iki otel ve bungalovlarda 250 yatak kapasitesi bulunuyor.

"Yılbaşından önce kayak sezonunu açmayı planlıyoruz"

Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, AA muhabirine, kayak merkezinin Ankara'ya yaklaşık 200, Kastamonu'ya 35 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

Merkeze ana yoldan çok rahat şekilde ulaşım sağlandığını belirten Yaylacı, "Bölgede kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Yılbaşından önce kayak sezonunu açmayı planlıyoruz. Tüm kayakseverleri tesislerimize bekliyoruz." dedi.

Geçen sezon kar yağışının yetersizliği ve deprem felaketi nedeniyle iyi bir sezon geçiremediklerini ifade eden Yaylacı, "Geçen sene ilk başlarda kar yağmadığı için müşterimiz pek fazla olmadı. Kar yağışı başladıktan sonra da deprem felaketi oldu. O yüzden geçen yıl fazla ziyaretçimiz olmadı, yaklaşık 10 bin kişiyi ağırladık. Bu sezon kar yağışı başlamış vaziyette. İnşallah 50-60 bin misafir ağırlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Bölgede iki otel ve bungalovlar olduğunu, yılbaşında bunların tamamının yüzde 100 doluluğa ulaştığını dile getiren Yaylacı, şöyle konuştu:

"Girişte bungalovlarımız, zipline, piknik alanı otellerimiz ve kayak merkezimiz, hepsi iç içe. Yıldıztepe'nin iki pisti var. Bir tanesi amatörler için 4 bin 500 metre uzunluğunda olup, orman içinde çok güzel manzaraya sahip. Bir de 2 bin 700 metre uzunluğunda profesyoneller için pistimiz var ayrıca 600 metreye yakın kızak pistimiz bulunmakta."

Yaylacı, kayakseverleri ve doğayla iç içe güzel bir tatil geçirmek isteyenleri Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne davet etti.

Kaynak: AA
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