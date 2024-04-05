Çankırı\'dan Gazze\'ye Gıda Yardımı Törenle Uğurlandı

Çankırı'dan toplanan gıda malzemeleri yüklü 2 tır, Gazze'ye uğurlandı.
Çankırılı esnaf ve iş adamları tarafından kurulan Çankırı Gönülden Gönüle İnsani Yardım Derneği tarafından toplanan gıda malzemelerinin Gazze'ye uğurlanması için tören düzenlendi.
Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende dua edilmesinin ardından 2 bin 960 yardım kolisi bulunan 2 tır, Mersin Limanı'na gönderildi.
Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, dernek görevlileri, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.
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