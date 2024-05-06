Çankırı İl Sağlık Müdürü: Astımı kontrol altında tutmak için neler yapılmalı? - Son Dakika
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Çankırı İl Sağlık Müdürü: Astımı kontrol altında tutmak için neler yapılmalı?

Çankırı İl Sağlık Müdürü: Astımı kontrol altında tutmak için neler yapılmalı?

Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, 7 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla astımın tanımını yaparak, hastalığın kontrol altına alınması için yapılması gerekenleri anlattı. Sarıkaya, astımın belirtilerini ve tedavi yöntemlerini açıklarken, hastaların astım hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarının önemine vurgu yaptı.

06.05.2024 16:31
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Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, 7 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarıkaya, mesajında, astımın akciğer içi hava yollarında mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının daralması sonucu ortaya çıkan kronik bir akciğer hastalığı olduğunu belirtti.

Dünyada 350 milyon kişinin astım hastası olduğu, her yıl 400 binden fazla kişinin ölümünün astıma bağlı olduğunun bilindiğini aktaran Sarıkaya, "Astım, tekrarlayan ve ataklar halinde gelen nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı, hışıltı, ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir. Astım tedavisinin amacı hastalığın yakınmalarının kontrol altına alınması ve hastanın yaşamını normale en yakın şekilde devam ettirmesidir. Hastalığın ağırlığına uygun ilaç tedavilerinin verilmesi, hastanın, verilen tedavileri önerilen şekilde ve doğru teknikle uygulaması, astım tetikleyicilerinden uzak durulması, birlikte seyreden diğer hastalıkların da tedavi edilmesi ile astımın belirtileri kontrol altına alınabilmektedir. Astım ilaçlarının büyük bir kısmı soluk alma yolu ile kullanılan ilaçlardır ve bu yolla, daha az yan etki ile hava yollarında istenen tedavi edici etkiyi oluştururlar. Bu ilaçları içeren cihazların önerilen şekilde, doğru kullanılması tedavinin etkin yapılabilmesi için çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Astımı kontrol altında tutmak için astımlı hastaların neler yapması gerektiğine vurgu yapan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Astım kontrolünü güçleştiren etkenler arasında, ilaçların doğru teknikle ve düzenli kullanılmaması, solunum yolu enfeksiyonları, allerjenler, sigara dumanı ve kimyasallar gibi tetikleyicilere maruz kalmak sayılabilir. Yapılan çalışmalar, hastaların, ilaçlarını doktorunun önerdiği şekilde kullanmasının, sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın, solunan ortam havasını temiz tutmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterilmiştir. Bu kontrolün sağlanmasında astım yakınmalarını arttıran faktörlerin belirlenmesi, bu faktörlerden korunmanın sağlanması ve düzenli takip altında tedavinin sürdürülmesi önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalarda, pek çok astımlı hastanın hastalık hakkında detaylı bilgilerinin olmaması görülmüştür. Hastanın, hastalığını iyi yönetebilmesi için, hastalığını tanıması, hastalığın kontrolünde en önemli basamaktır. Bu nedenle hastaların, astım nasıl bir hastalıktır, hastalığı neler kötüleştirir ve bunlardan nasıl korunulur, hastalığın atakları olduğunda neler yapmalıdır, tedavide kullanılan ilaçlar nelerdir ve nasıl kullanılmalıdır, bu ilaçların yan etkileri nelerdir gibi pek çok alanda eğitilmeleri önemlidir."

Kaynak: AA

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