Çankırı Ilgaz'da Yıldıztepe Kayak Merkezi, 100 bin ziyaretçiyi geçmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Çankırı Ilgaz'da Yıldıztepe Kayak Merkezi, 100 bin ziyaretçiyi geçmeyi hedefliyor

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Çankırı Ilgaz\'da Yıldıztepe Kayak Merkezi, 100 bin ziyaretçiyi geçmeyi hedefliyor
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Çankırı Ilgaz'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi, teleferik bakımıyla yeni sezona hazırlanıyor. Geçen kış yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırlayan merkez, kar kalınlığı uygun seviyeye ulaşınca sezonu açıp bu sayıyı geçmeyi hedefliyor.

MUHAMMED KAYGIN/ÖMER FARUK ÇAL - Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi, ormanların arasından uzanan pistleri ve farklı seviyelerdeki kayakçılara hitap eden parkurlarıyla yeni sezona hazırlanıyor.

Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında yer alan kayak merkezinde, kış sezonu öncesinde teleferik sistemi başta olmak üzere mekanik tesislerin bakım ve kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Geçen kış döneminde yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan merkezde bu yıl kar kalınlığının kayak için uygun seviyeye ulaşmasıyla sezonun açılması planlanıyor.

Yıldıztepe'de yaklaşık 5 kilometrelik İstiklal Yolu Pisti ile 3 bin 750 metre uzunluğundaki Dikmen Pisti kayak tutkunlarına hizmet veriyor.

Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, AA muhabirine, kayak merkezinin ulaşım konusundaki rahatlığına dikkati çekti.

Tesiste hem amatörler hem de profesyoneller için pist olduğunun altını çizen Yaylacı, iki pistte de kayakseverlerin ormanın ortasında doğanın içinde keyifle kayabileceğini söyledi.

Hedef geçen sezonun ziyaretçi sayısını geçmek

Bu sezon, geçen sezonun ziyaretçi sayısını geçmek istediklerini vurgulayan Yaylacı, "Şu an hazırlıklar içerisindeyiz. Teleferiğimizin koltuk bakımlarını yapıyoruz, halatların röntgenlerini çektiriyoruz, bütün yağlamalarını ve çarklarının ağır bakımlarını yapıyoruz." diye konuştu.

Hazırlıklarını ay sonuna doğru bitirmeyi planladıklarını anlatan Yaylacı, Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin Anadolu'nun ortasında bulunmasından dolayı Türkiye'nin birçok şehrinden ziyaretçi ağırladıklarını dile getirdi.

Misafirlerinin kayak merkezinden memnun ayrıldığına işaret eden Yaylacı, "Hem acemilere hem profesyonellere yönelik pistimizin olmasından dolayı ziyaretçilerimiz çok memnun. Ziyaretçilerimiz, ormanın içinde doğal ortamda ve güzel manzara eşliğinde kayak yapmaktan çok memnun kalıyor. Yıldıztepe, ormanlık yapısı sayesinde diğer bazı kayak merkezlerine göre daha ılıman havaya sahip." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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