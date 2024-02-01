Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Şabanözü ve Orta Kaymakamlıkları Arasında İş Birliği Planlanıyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Şabanözü ve Orta kaymakamlıkları arasında bölgesel kalkınma ve işbirliği noktasında yeni adımlar atılması planlanıyor.
Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan ve Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.
Prof. Dr. Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, bölgesel kalkınmada üniversitelerin katalizör görevi üstlendiğini söyledi.
Günümüzde üniversitelerin sadece eğitim-öğretimin sürdürüldüğü kurumlar olmanın ötesine geçtiğini vurgulayan Çiftçi, "Teknolojiyle beraber bulundukları coğrafyanın sosyo-ekonomik yapısını şekillendiren önemli kurumlar haline gelmiştir. Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak kendimizi bu değişime sadece ayak uyduran değil aynı zamanda gelişime yön veren oldukça etkili bir kurum olarak kabul ediyoruz. Bu misyonu paydaşlarımızla yapacağımız iş birlikleri ile daha ileriye taşıma noktasında oldukça şanslı olduğumuza inanıyorum." dedi.
Çankırı Karatekin Üniversitesinin Çankırı için önemini bildiğini belirten Çiftçi, "Mülki idare amirlerimizin üniversitemizle temaslarını önemsiyor ve takdir ediyoruz. Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak, Çankırı'mız ve ülkemiz için niteliği sürekli artan insan kaynağını yetiştirmek için işbirliklerimizle çok daha kalıcı çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz. Bu bağlamda siz değerli paydaşlarımızla yapacağımız ortak projelerle ve atacağımız güçlü adımlarla üniversitemize ve Çankırı'mıza hizmetimizi daima artacağız." diye konuştu.
Kurumlar arasındaki işbirliğinin önemine değinen Çiftçi, önümüzdeki süreçte birlikte önemli çalışmaların hayata geçirileceğine inancının tam olduğunu söyledi.
Görüşmede üniversite ile Şabanözü ve Orta kaymakamlıkları arasında yapılması planlanan bölgesel kalkınma ve iş birliği çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Kaymakam Urhan ve Minuz, konukseverliğinden ötürü Çiftçi'ye teşekkür etti.
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