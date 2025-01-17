Çankırı Lisesi Voleybol Takımı Türkiye Finallerinde

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Çankırı Lisesi Voleybol Takımı'nın Türkiye finaline katılmaya hak kazandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çankırı Lisesi Voleybol takımının zorlu grup maçlarını geride bıraktığı belirtildi.

Takımın adlarını Türkiye genelinde en iyi takımlar arasına yazdırdığı aktarılan açıklamada, "Okul Sporları Liseler Arası Voleybol Turnuvası müsabakalarında ilk maçını Karabük Fen Lisesine karşı 3-0 kazanan genç voleybolcular, Sinop ve Bolu Fen Lisesi takımlarını da mağlup ederek bölge şampiyonu oldu. Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Çankırı Lisesi Erkek Voleybol Takımı, grup aşamalarında gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Antrenörlerinin ve öğrencilerin büyük bir özveriyle hazırlıklar yaparak finallere katılmayı başaran takım, Çankırı'da sporseverlerin takdirini kazandı." ifadesi kullanıldı.