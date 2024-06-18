Çankırı Orta'da Bayramlaşma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Çankırı Orta'da Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Çankırı'nın Orta ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine, ilçe kaymakamı, belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Minuz, bayram sevinci yaşarken dünyadaki zulmün son bulmasını diledi. Törenin ardından Minuz ve beraberindekiler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek görevli personelle bayramlaştı.

18.06.2024 23:53
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Çankırı'nın Orta ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Orta belediyesi Kırbahçe'de düzenlenen bayramlaşma törenine Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Minuz, sağlık ve huzur içinde nice bayramlara erişmeyi dileyerek, "Biz bayram sevinci yaşıyoruz ama bir tarafımız da hüzünlü. Dünyanın dört bir yanında kan ve gözyaşı durmuyor. İnşallah bu bayramda yaptığımız ibadetler, ettiğimiz dualar zulmün bitmesine vesile olsun." dedi.

Minuz ve beraberindekiler, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek görevli personel ile bayramlaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı Orta'da Bayramlaşma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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