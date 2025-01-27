Çankırı Üniversitesi Yapay Zeka Toplantısında - Son Dakika
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Çankırı Üniversitesi Yapay Zeka Toplantısında

Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, YÖK'ün yapay zeka programları toplantısına katıldı.

27.01.2025 17:16
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Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Yapay Zeka Temelli Programları Değerlendirme Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, toplantının YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıya, bünyesinde bilişim temelli programlar bulunan üniversitelerin rektörlerinin katıldığı aktarılan açıklamada, "Yapay zeka temelli eğitim programlarının akademik müfredata entegrasyonu, disiplinler arası iş birliği fırsatları ve sektörel ihtiyaçlara yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi gibi önemli konular ele alındı. Ayrıca YÖK'ün dijital dönüşüm misyonu vurgulanarak istihdama duyarlı, yapay zeka ve bilişim temelli programlar açılması, öğrencilere dijital becerileri kazandırmayı amaçlayan müfredat düzenlemelerinin üniversitelerle birlikte yürütülmesi gibi hususların altı çizildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, yükseköğretimde dijitalleşme ve yapay zekayla ilgili dönüşümleri çok önemli gördüklerini, bu doğrultuda Dijital Dönüşüm Yapay Zeka ve Veri Analitiği Koordinatörlüğünü kurduklarını belirterek, ilerleyen dönemde Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulunun kurulması ve yapay zeka içeren bölümlerle üniversitedeki eğitim süreçlerinde önemli bir merkez oluşturulmasını hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı Üniversitesi Yapay Zeka Toplantısında - Son Dakika

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